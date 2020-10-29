У G7 стривожені рішенням КСУ щодо недостовірного декларування

Посли країн «Групи Семи» прокоментували останні рішення Конституційного суду України, назвавши їх «зусиллями скасувати антикорупційні реформи». Відповідну спільну заяву представниства країн групи в Україні оприлюднили в твітері 29 жовтня.

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«Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України. Надто значного прогресу вже досягнуто, Україна не повинна повертатися в минуле», – йдеться в повідомленні.

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.

Інформація про те, що Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації, з’явилася 27 жовтня.

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Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.