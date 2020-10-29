КСУ оголосив українську антикорупційну систему найгіршою в світі – член комісії з обрання голови САП

Своїм рішенням щодо відповіальності за недостовірне декларування Конституційний суд фактично визнав українську правоохоронну систему в частині боротьби з корупцією найгіршою в світі. Таку думку в коментарі Раді Свобода висловив член конкурсної комісії з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-очільник GRECO (органу Ради Європи з антикорупційному моніторингу) Драго Кос.

«Конституційний Суд України фактично оголосив українську правову систему найгіршою у світі щодо боротьби з корупцією. Із 187 країн, які ратифікували Конвенцію ООН проти корупції, Україна є єдиною країною у світі, яка визнала застосування її положень у національному законодавстві неконституційним», – сказав він.

Це рішення, а такж попереднє визнання неконституційним призначення голови Національного антикорупційного бюро «скалічили дві найважливіші українські антикорупційні установи», додав Кос.

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«Це може мати серйозні наслідки, оскільки український народ та міжнародне співтовариство почали втрачати довіру просто через те, що вони вже не знають, наскільки українські відомства, які ухвалюють рішення, справді віддані боротьбі з корупцією», – резюмував європейський висопосадовець, який зараз очолює Робочу групу з питань хабарництва Організації економічного співробітництва і розвитку.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Інформація про те, що Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації, з’явилася 27 жовтня.

Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.