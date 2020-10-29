Зеленський скликав засідання РНБО через «удари по досягненнях у боротьбі з корупцією»

Президент України Володимир Зеленський скликає термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Офіс президента 29 жовтня.

Конкретний привід для засідання в повідомленні не зазначений, однак його метою вказане «визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни».

«Останнім часом з’явилися ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо», – йдеться в заяві.

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Очікується, що Зеленський на засіданні обговорить із членами РНБО ситуацію, яка склалася в національній безпеці. Як заявляє ОП, президент подасть до Верховної Ради законопроєкти, які «в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій».

«Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими», – цитує Зеленського Офіс президента.

Ймовірно, приводом для засідання РНБО стало рішення Конституційного суду визнати неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.

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Інформація про те, що Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації, з’явилася 27 жовтня.

Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.