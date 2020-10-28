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28 жовтня 2020, Київ 23:19
Новини | Політика

У ОП відреагували на петицію про ліквідацію Окружного суду Києва

У ОП зазначили, що мають намір почати консультації щодо петиції

За результатом розгляду петиції про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва президент Володимир Зеленський доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя. Про це повідомили у Офісі президента України.

«Президент пропонує розпочати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації», – мовиться у повідомленні.

26 жовтня петиція до президента України Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва набрала 25 тисяч підписів.

Автор петиції – журналіст Данило Мокрик.

«У рамках негайного забезпечення права громадян України на справедливий суд: просимо президента України невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва», – мовиться в тексті петиції.

Мокрик вважає, що Окружний адмінсуд Києва втратив авторитет, зокрема, через зміст опублікованих Національним антикорупційним бюро України в липні 2019 року та в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, «які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправосудності рішень».

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