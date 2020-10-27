Окружний адмінсуд постановив вилучити з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ

Окружний адміністративний суд Києва постановив вилучити з Єдиного державного реєстру дані про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро України.

Суд розглядав позов Олександра Карєєва, якого звільнили з НАБУ. Судді вирішили поновити його на посаді заступника керівника головного підрозділу детективів – керівника другого підрозділу детективів бюро.

ОАСК нагадав, що 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. У суді переконані, що в той день Ситник достроково втратив повноваження директора НАБУ, проте він не виконав рішення.

«Суд вважає, що в позивача були обґрунтовані підстави подати заяву про встановлення способу та порядку виконання судового рішення, оскільки прийняття наказу про поновлення на посаді на підставі рішення суду особою, яка не має відповідних повноважень, на думку позивача, не призведе до поновлення його прав», – заявили в Окружному адмінсуді.

«З метою усунення причин та умов, що призвели до порушення вимог законодавства щодо невиконання вищезгаданого рішення КСУ», адмінсуд вирішив направити окремі ухвали. Через місяць органи державної влади повинні прозвітувати про їхнє виконання.

Зокрема, Державне бюро розслідувань згідно з рішенням суду має відкрити провадження за статтями 109, 353 і 382 Кримінального кодексу України («дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» та «невиконання судового рішення»).

Також суд ухвалив, що Кабінет міністрів та Рада національної безпеки та оборони мають забезпечити рішення Конституційного суду України.

Мін’юст повинен надати вказівку щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на підставі рішення КСУ.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Національного антикорупційного бюро України.

Наприкінці серпня НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.