МЗС спільно з партнерами шукатиме рішення «серйозної проблеми», створеної рішенням КСУ – Кулеба

Президент та уряд України, в тому числі Міністерство закордонних справ, шукають рішення ситуації, яка склалася в результаті вчорашнього рішення Конституційного суду щодо відповідальності за недостовірне декларування. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 29 жовтня.

Почавши виступ із теми рішення КСУ, Кулеба зазначив, що принцип верховенства права передбачає повагу до рішень судів.

«Але не можна при цьому не констатувати, що вчорашнє рішення КСУ створює серйозну проблему. Проблему не лише для внутрішнього розвитку України, але й для нагих відносин із партнерами, які сприяли створенню антикорупційної інфраструктури в Україні. Я хочу запевнити вас, що і прездент України, і уряд, в тому числі Міністерство закордонних справ абсолютно рішуче і принципово налаштовані на подолання наслідків проблеми, створеної рішенням КСУ», – заявив міністр.

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Він додав, що конкретні кроки в цьому напрямку уряд представнить «вже незабаром».

«Задача МЗС у цій ситуації – спільно з нашими партнерами знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином. Ми будемо робити це не тому що від нас це хтось просить ззовні. Ми будемо робити це, тому що боротьба з корупцією відповідає українським інтересам, інтересам українського народу, зміцнення добробуту українців та подальшого руху України шляхом європейської інтеграції», – сказав Кулеба.

За його словами, вчорашній день був «присвячений аналізу змісту рішення і пошуку шляхів вирішення цієї проблеми, сьогодні з самого ранку ці консультаці ї продовжилися».

Кулеба, втім, висловив думку, що рішення КСУ наразі не руйнує співпрацю зУкраїни з західними партнерами.

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«Водночас, якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення та забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема», – застеріг він.

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.

Інформація про те, що Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації, з’явилася 27 жовтня.

Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.