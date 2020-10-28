Transparency International: Рішення КС спровокує значний відкат антикорупційної реформи

У неурядовій організації Transparency International прокоментували рішення Конституційного суду України щодо електронного декларування.

«Рішення Конституційного суду спровокує значний відкат антикорупційної реформи в Україні. Адже ці норми законодавства формували підвалини системи боротьби з корупцією, яка визнана однією із загроз національної безпеки. Окрім втрати підзвітності чиновників, тисячі посадовців залишаться поза покаранням за брехню в декларації», – зазначив виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.

У організації зазначили, що рішення КСУ призведе до «загрози безвізу, не отримання потрібного для виживання траншу Міжнародного валютного фонду та нівелювання антикорупційної реформи».

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.

Інформація про те, що Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації, з’явилася 27 жовтня.

Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення.