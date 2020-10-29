Рішення РНБО: зареєструвати у ВР законопроєкт щодо «доброчесності» КСУ, відновити доступ до реєстру декларацій

В Офісі президента України повідомили, що на засіданні РНБО 29 жовтня глава держави Володимир Зеленський доручив невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному суді.

«Володимир Зеленський запропонував терміново розробити та внести на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства. Також було ухвалено рішення про активізацію діяльності Комісії з питань правової реформи при Президентові України та прискорення подання пропозицій щодо судової реформи», – йдеться в повідомленні на сайті ОПУ.

В Офісі президента також зазначили, що за результатами засідання було ухвалене рішення «щодо вжиття Кабінетом міністрів невідкладних заходів щодо тимчасового порядку ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також проведення спеціальної перевірки».

У цьому зв’язку міністр Кабінету міністрів Олег Немнічов у Telegram-каналі написав, що на виконання рішення РНБО ухвалено «розпорядження, яким зобов’язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки».

Раніше сьогодні в перебігу засідання РНБО Володимир Зеленський також заявив, що система електронного декларування в Україні працюватиме, а правоохоронні органи мають встановити всі деталі ухвалення рішення Конституційного суду стосовно недостовірного декларування статків.

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.

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Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні все ж буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

Рішення КСУ критично сприйняли і на Заході. Представник України в Європейському союзі навіть надіслав листа до Києва про загрозу безвізу. Втім, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що «рішення КСУ не відображає позиції керівництва держави, а його наслідки будуть якнайшвидше виправлені».