Зеленський допускає розпуск Ради в разі відмови звільнити суддів КС

Президент України Володимир Зеленський допускає розпуск Верховної Ради, якщо депутати не стануть звільняти суддів Конституційного суду. Про це глава держави заявив 2 листопада в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Якщо буде так, що це буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все у «слуг народу»... Якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом (ідеться про розпуск парламенту – ред.)», – сказав Зеленський.

Зеленський має на увазі підтримку депутатами законопроєкту, поданого з його власної ініціативи 30 жовтня. Цей документ передбачає звільнення суддів Конституційного суду.

Понад 100 народних депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим 2 листопада зареєстрували законопроєкт «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». У ньому не йдеться про звільнення суддів Конституційного суду в непередбачений законодавством спосіб.

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27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.

Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту.