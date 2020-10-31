Рада Європи у листі до Разумкова: припинення повноважень суддів КСУ є грубим порушенням

Рада Європи не схвалила ідею президента України Володимира Зеленського розпустити Конституційний суд. Про це йдеться в листі на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від голів органів Ради Європи – Венеційської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO).

«Припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо існує безперечно поважна причина, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги верховенства права», – йдеться в листі.

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо та голова GRECO Марін Мрчела наголошують, що розуміють серйозність виклику й не недооцінюють потребу в своєчасних, твердих та рішучих діях.

«Ми закликаємо вас врахувати несприятливі, глибокі та довгострокові наслідки для вашої країни після можливого поспішного рішення про звільнення конституційних суддів. Ми закликаємо вас вивчити можливі альтернативні способи забезпечення боротьби проти корупції у відповідності до міжнародних стандартів», – зазначили автори листа.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.