Голова КСУ: законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського має ознаки конституційного перевороту, заявив голова Конституційного суду України Олександр Тупицький під час брифінгу.

«Сьогодні з’являється проєкт закону. За ніч його склепали. 4288. Він має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я це відповідально заявляю, тому що це порушення статтей 149, 149-1 Конституції України», – запевнив Тупицький.

Він очікує, що за законопроєкт проголосують 3 листопада.

«Що повинно відбутися у парламенті у вівторок? Законом чи постановою мають скасувати рішення Конституційного суду. Чому тоді не указом президента? Нащо залучати парламент в таку неконституційну справу? Одна особа взяла на себе відповідальність (ініціатива ж президентська) і скасувала указом рішення Конституційного суду. Так простіше давати всьому оцінку. Результат-то однаковий. Не потрібно підв'язувати колективну відповідальність, за якою ніхто не відповідає», – заявив голова КСУ.

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