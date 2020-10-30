Малюська пропонує створити «аналог НАЗК» для суддів

В Україні можна створити антикорупційний орган для суддів, заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Знову ж таки залежатиме від змін, які будуть запропоновані законопроєктом президентським (інтерв’ю записане 29 жовтня – ред.). Але це, власне, те, що випливає з рішення КСУ. Рішення КСУ полягає в тому, що виконавча влада не має впливати на судову. Значить, хтось має ж цю функцію виконувати. Відповідно, це має бути, очевидно, якийсь аналог НАЗК», – сказав Малюська в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він назвав мотивацію Конституційного суду «сумнівною».

«Але, менше з тим, є рішення суду. Поки воно не анульоване, не скасоване, варіант врегулювання цієї ситуації належним чином – це якраз створення такого органу», – розповів Малюська.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідкі».

Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.