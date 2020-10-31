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31 жовтня 2020, Київ 20:13
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Міністр Малюська про конституційну кризу та «креативну» відповідь Зеленського

Міністр Малюська про конституційну кризу та «креативну» відповідь Зеленського
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Міністр Малюська про конституційну кризу та «креативну» відповідь Зеленського

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Рішення Конституційного суду щодо скасування деяких положень антикорупційного законодавства він називає юридичною пасткою, яка спонукала до «креативної реакції». Він не впевнений, що пропозиція буде підтримана Радою, оскільки розуміє, що рішення президента більше політичне, ніж юридичне і схоже продумував план «В». Про варіанти виходу з конституційної кризи, про долю Окружного адмінсуду Києва, про реформу виконавчої служби та про те чи хворіють в тюрмах на COVID-19 Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода.

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