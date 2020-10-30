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30 жовтня 2020, Київ 14:55
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Фальшфаєри, презервативи та шини – під стінами КСУ вимагали відставки суддів (відео)

Фальшфаєри, презервативи та шини – під стінами КСУ вимагали відставки суддів (відео)
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Фальшфаєри, презервативи та шини – під стінами КСУ вимагали відставки суддів (відео)

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Кількасот людей зранку 30 жовтня прийшли до будівлі Конституційного суду України в центрі Києва, щоб висловити протест проти рішення суду про неконституційність статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Активісти палили фальшфаєри, закидували територію КСУ контрацептивами та вимагали відставки складу Конституційного суду. До активістів вийшов заступник керівника секретаріату КСУ Валерій Альошин, який намагався налагодити діалог. Активісти попросили його передати суддям їхню основну вимогу.

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