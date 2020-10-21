Справа Шеремета: під Шевченківським судом сталися сутички – фоторепортаж

Щонайменше двоє людей постраждали піл час сутичок між тими, хто прийшов підтримати обвинувачених Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко, і силовиками під Шевченківським районним судом Києва після того, як суд подовжив запобіжні заходи фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд почав розгляд провадження по суті.