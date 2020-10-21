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22 жовтня 2020, Київ 00:16
Фотогалереї

Справа Шеремета: під Шевченківським судом сталися сутички – фоторепортаж

Щонайменше двоє людей постраждали піл час сутичок між тими, хто прийшов підтримати обвинувачених Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко, і силовиками під Шевченківським районним судом Києва після того, як суд подовжив запобіжні заходи фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд почав розгляд провадження по суті.

Андрію Антоненку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.&nbsp;Яна Дугарь залишається під особистим зобов&rsquo;язанням та грошовою заставою у 168 тисяч гривень
1 Андрію Антоненку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Яна Дугарь залишається під особистим зобов’язанням та грошовою заставою у 168 тисяч гривень
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Юлії Кузьменко продовжили цілодобовий домашній арешт
3 Юлії Кузьменко продовжили цілодобовий домашній арешт
Під стінами суду зібралися люди, які прийшли підтримати обвинувачених у справі про вбивство
4 Під стінами суду зібралися люди, які прийшли підтримати обвинувачених у справі про вбивство
До охорони правопорядку були залучені нацгвардійці, спецпризначенці та поліцейські
5 До охорони правопорядку були залучені нацгвардійці, спецпризначенці та поліцейські
Сутичка почалася після того, як правоохоронці намагалися деблокувати виїзд із суду
6 Сутичка почалася після того, як правоохоронці намагалися деблокувати виїзд із суду
Як заявляє поліція Києва, люди перекрили виїзд службового автотранспорту з території суду
7 Як заявляє поліція Києва, люди перекрили виїзд службового автотранспорту з території суду
Правоохоронці застосували проти учасників зібрання подразливий газ
8 Правоохоронці застосували проти учасників зібрання подразливий газ
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Щонайменше двое людей постраждали. Одного з постраждалих забрала карета швидкої допомоги. В іншого спостерігалася травма голови, але його не госпіталізували
14 Щонайменше двое людей постраждали. Одного з постраждалих забрала карета швидкої допомоги. В іншого спостерігалася травма голови, але його не госпіталізували
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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