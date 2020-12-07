Суд відмовив захисту Антоненка у зміні запобіжного заходу

У понеділок, 7 грудня, Апеляційний суд Києва відхилив клопотання захисту Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу.

Раніше, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід обвинуваченим у вбивстві журналіста «Української правди» Павла Шеремета.

Андрію Антоненку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь під особистим зобов’язанням та грошовою заставою 168 тисяч гривень.

Після такого рішення суду під будівлею кількасот людей, які прийшли на підтримку обвинувачених, намагалися блокувати конвой із Антоненком. Унаслідок штовханини були постраждалі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця».

Під час засідання захисники Андрія Антоненка запевняли, що нині не існує ризиків, які би могли свідчити проти обвинуваченого. Прокуратура вважає, що такі ризики є, і Антоненко може чинити тиск на слідство.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд розпочав розгляд провадження по суті.