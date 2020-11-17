Суддя в справі Шеремета захворіла. Листопадові засідання перенесли на невизначений термін

Суддя Оксана Голуб, яка розглядає справу про вбивство журналіста Павла Шеремета, захворіла, повідомили Радіо Свобода в Шевченківському районному суді Києва. Заплановані на 17 і 24 листопада засідання перенесли на невизначений термін.

«Немає [інформації, коли відбудеться наступне засідання]. Суддя на лікарняному. Передбачити, до якого часу він триватиме, – не можна», – розповіли Радіо Свобода в суді.

28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні. Пізніше прокуратура зачитала обвинувальний акт. Зокрема, там йдеться, що замовники та організатори на сьогодні не встановлені.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі. Це сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

Антоненко залишається під вартою з грудня. Кузьменко відправлена під цілодобовий домашній арешт, а Дугарь призначили особисте зобов’язання та грошову заставу в 168 тисяч гривень.

Останнє засідання в справі про вбивство Шеремета відбулося 21 жовтня.