Справа Шеремета: прокуратура зачитала обвинувальний акт, організатори та замовники не встановлені

У понеділок, 28 вересня, в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент Радіо Свобода.

В обвинувальному акті йдеться про те, що слідство досі не встановило замовників та організаторів вбивства журналіста. Утім, на думку обвинувачення, виконавцями є Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Обвинувачені у вбивстві Шеремета своєї вини не визнають.

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Також у суді привели до присяги присяжних Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер).

Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд почав розгляд провадження по суті.