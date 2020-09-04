Шевченківський районний суд Києва відклав засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета до 28 вересня. Перелік обраних присяжних передадуть на автоматизований розподіл, який визначить трьох основних присяжних і двох додаткових. Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.