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04 вересня 2020, Київ 21:18
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Справа Шеремета: в суді обрали присяжних – відео

Справа Шеремета: в суді обрали присяжних – відео
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Справа Шеремета: в суді обрали присяжних – відео

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Шевченківський районний суд Києва відклав засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета до 28 вересня. Перелік обраних присяжних передадуть на автоматизований розподіл, який визначить трьох основних присяжних і двох додаткових. Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

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