Справа Шеремета: Шевченківський суд продовжив розгляд справи по суті, журналістів не впускають

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи вбивства журналіста Павла Шеремета.

На засідання впустили лише операторів та фотографів, без кореспондентів, посилаючись на карантинні обмеження та новий рекорд захворювань на COVID-19 в Україні.

На засіданні очікують розгляд зміни запобіжного заходу обвинуваченому Андрію Антоненку, який перебуває під вартою. Також планується завершення вступного слова сторін захисту. Про це кореспондентові Радіо Свобода розповів захисник Віталій Коломієць.

Суд відхилив апеляцію захисників Антоненка на тримання його під вартою 6 жовтня. Також суд відхилив клопотання про взяття на поруки.

Тоді ж під стінами Київського апеляційного суду сталися сутички із підтримкою обвинувачених.

«Після судового засідання група громадян заблокувала виїзд службового транспорту з території суду. На прохання поліцейських припинити протиправні дії вони не реагували, натомість вийшли на проїжджу частину по вулиці Солом’янській та перекрили рух. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію», – розповідали в поліції Києва.

28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні. Пізніше прокуратура зачитала обвинувальний акт, де йдеться, зокрема, що замовники та організатори на сьогодні не встановлені.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі. Це сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.