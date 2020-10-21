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21 жовтня 2020, Київ 13:41
Новини | Події

Справа Шеремета: Шевченківський суд продовжив розгляд справи по суті, журналістів не впускають

На засідання впустили лише операторів та фотографів, без кореспондентів

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи вбивства журналіста Павла Шеремета.

На засідання впустили лише операторів та фотографів, без кореспондентів, посилаючись на карантинні обмеження та новий рекорд захворювань на COVID-19 в Україні.

На засіданні очікують розгляд зміни запобіжного заходу обвинуваченому Андрію Антоненку, який перебуває під вартою. Також планується завершення вступного слова сторін захисту. Про це кореспондентові Радіо Свобода розповів захисник Віталій Коломієць.

Андрій Антоненко на засіданні Шевченківського суду, 21 жовтня 2020 року
Андрій Антоненко на засіданні Шевченківського суду, 21 жовтня 2020 року

Суд відхилив апеляцію захисників Антоненка на тримання його під вартою 6 жовтня. Також суд відхилив клопотання про взяття на поруки.

Тоді ж під стінами Київського апеляційного суду сталися сутички із підтримкою обвинувачених.

«Після судового засідання група громадян заблокувала виїзд службового транспорту з території суду. На прохання поліцейських припинити протиправні дії вони не реагували, натомість вийшли на проїжджу частину по вулиці Солом’янській та перекрили рух. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію», – розповідали в поліції Києва.

У Києві відкрили меморіал журналістові Павлу Шеремету – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві відкрили меморіал журналістові Павлу Шеремету – фото

28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні. Пізніше прокуратура зачитала обвинувальний акт, де йдеться, зокрема, що замовники та організатори на сьогодні не встановлені.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі. Це сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє

Печерський районний суд Києва продовжив терміни запобіжного заходу підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь, Юлії Кузьменко й Андрієві Антоненку

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