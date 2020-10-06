Поліція прокоментувала сутички біля суду, який залишив Антоненка під вартою

Поліція збирається надати правову кваліфікацію діям кожного учасника сутичок під Київський апеляційним судом, який залишив під вартою фігуранта «справи Шеремета» Андрія Антоненка.

«Після судового засідання група громадян заблокувала виїзд службового транспорту з території суду. На прохання поліцейських припинити протиправні дії вони не реагували, натомість вийшли на проїжджу частину по вул. Солом’янській та перекрили рух. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію», – заявили в поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що коли поліцейські створювали коридор для проїзду спецавтомобіля, виникла штовханина «з активними учасниками заходу». Згодом рух транспорту відновили.

6 жовтня апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції, який продовжив арешт Антоненка до 23 жовтня. Адвокати просили віддати їхнього підзахисного на поруки.

28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні. Пізніше прокуратура зачитала обвинувальний акт, де йдеться, зокрема, що замовники та організатори на сьогодні не встановлені.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі. Це сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.