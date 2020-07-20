У Києві відкрили меморіал журналістові Павлу Шеремету – фото

2 Виступаючи на церемонії відкриття, президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков, який представився як друг Шеремета, згадав його як «людину з великим серцем, для якого чужий біль був його болем».



«Нам дуже неприємно те, що ми не можемо мамі, яку він дуже любив, Людмилі Станіславівні, його дітям – Миколаю, Єлизаветі, Альоні – і колективу «Української правди» сказати, хто це. Але я впевнений, що цей пам’ятник буде символом, і в тих, хто це зробив, (горітиме земля під ногами – ред.)», – сказав Чижиков.