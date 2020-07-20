У Києві відкрили меморіал журналістові Павлу Шеремету – фото

У Києві 20 липня на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка відбулося відкриття меморіалу журналістові Павлу Шеремету, який загинув внаслідок вибуху чотири роки тому. Автор скульптури – Назар Білик. Присутні згадували Шеремета і, зокрема, вказували на необхідність знайти причетних до його вбивства.
Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.
Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.
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