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20 липня 2020, Київ 16:05
Фотогалереї

У Києві відкрили меморіал журналістові Павлу Шеремету – фото

У Києві 20 липня на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка відбулося відкриття меморіалу журналістові Павлу Шеремету, який загинув внаслідок вибуху чотири роки тому. Автор скульптури – Назар Білик. Присутні згадували Шеремета і, зокрема, вказували на необхідність знайти причетних до його вбивства.​

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.
На церемонії відкриття виступила головна редакторка &laquo;Української правди&raquo; Севгіль Мусаєва. Вона подякувала, зокрема, автору скульптури Назару Білику та міському голові Віталію Кличку. &laquo;Пам&rsquo;ятник і Павло &ndash; це якісь несумісні поняття, тому що Павло завжди був про життя, про мить, про радість. Звичайно, мені дуже образливо, що за чотири роки ми не знаємо відповіді на питання, хто це зробив. Але я впевнена, що рано чи пізно ми це дізнаємося&raquo;, &ndash; зазначила вона.
1 На церемонії відкриття виступила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Вона подякувала, зокрема, автору скульптури Назару Білику та міському голові Віталію Кличку.

«Пам’ятник і Павло – це якісь несумісні поняття, тому що Павло завжди був про життя, про мить, про радість. Звичайно, мені дуже образливо, що за чотири роки ми не знаємо відповіді на питання, хто це зробив. Але я впевнена, що рано чи пізно ми це дізнаємося», – зазначила вона.
Виступаючи на церемонії відкриття, президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков, який представився як друг Шеремета, згадав його як &laquo;людину з великим серцем, для якого чужий біль був його болем&raquo;. &laquo;Нам дуже неприємно те, що ми не можемо мамі, яку він дуже любив, Людмилі Станіславівні, його дітям &ndash; Миколаю, Єлизаветі, Альоні &ndash; і колективу &laquo;Української правди&raquo; сказати, хто це. Але я впевнений, що цей пам&rsquo;ятник буде символом, і в тих, хто це зробив, (горітиме земля під ногами &ndash; ред.)&raquo;, &ndash; сказав Чижиков.
2 Виступаючи на церемонії відкриття, президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков, який представився як друг Шеремета, згадав його як «людину з великим серцем, для якого чужий біль був його болем».

«Нам дуже неприємно те, що ми не можемо мамі, яку він дуже любив, Людмилі Станіславівні, його дітям – Миколаю, Єлизаветі, Альоні – і колективу «Української правди» сказати, хто це. Але я впевнений, що цей пам’ятник буде символом, і в тих, хто це зробив, (горітиме земля під ногами – ред.)», – сказав Чижиков.
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