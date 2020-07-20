Ознайомлення підозрюваних із матеріалами «справи Шеремета» триває майже 2 місяці – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що ознайомлення з матеріалами справи підозрюваних та захисників у справі вбивства журналіста Павла Шеремета триває 57 днів.

«У справі Павла Шеремета пред’явлено обґрунтовану підозру особам, яких слідство вважає виконавцями. Справа щодо цих осіб виділена в окреме провадження, досудове розслідування в якій завершено 22 травня. Матеріали справи готові для передачі до суду та відкритті підозрюваним і їхнім захисникам. Захисникам, які прибули на ознайомлення, були надані скановані копії матеріалів провадження. Ознайомлення з матеріалами справи підозрюваних та захисників триває вже 57 днів. Слідство звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи в суді залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних», – йдеться в повідомленні на сайті МВС.

У міністерстві вказують, що слідство щодо замовників та організаторів злочину триває.

«Нацполіцією виконана величезна робота і справу Павла Шеремета буде доведено до кінця», – запевняють в МВС.

Сьогодні – четверті роковини вбивства журналіста Павла Шеремета. До цієї дати у Києві на місці його загибелі встановили пам’ятник.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.