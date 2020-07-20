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20 липня 2020, Київ 11:30
Новини | Політика

Зеленський закликав знайти «справжніх убивць Шеремета» в роковини загибелі журналіста

Під час акції «200 днів брехні» на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Львів, 4 липня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський у четверті роковини загибелі журналіста Павла Шеремета закликав знайти «справжніх убивць», а також «справжніх організаторів і замовників цього злочину». Глава держави назвав це «обов’язком держави та правоохоронних органів».

«Справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства. Йому потрібні чіткі відповіді та переконливі, беззаперечні докази… Як би важко не було знайти правду», – наголосив Зеленський у повідомленні у фейсбуці.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє

Печерський районний суд Києва продовжив терміни запобіжного заходу підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь, Юлії Кузьменко й Андрієві Антоненку

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