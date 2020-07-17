«Справа Шеремета»: Антоненку продовжили арешт на два місяці

Печерський районний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка, підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

У ніч на 17 липня арешт продовжили ще на два місяці.

Перед цим арешт продовжили ще одній підозрюваній – волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко. Згідно з рішенням суду, вона залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.

За кілька днів до цього Апеляційний суд Києва зняв електронний браслет з третьої підозрюваної в причетності до вбивства журналіста – військової медсестри Яни Дугарь. Наразі вона не може спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними й зобов’язана прибувати на кожен виклик слідчого, прокурора або суду.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.