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17 липня 2020, Київ 08:38
Новини | Події

«Справа Шеремета»: Антоненку продовжили арешт на два місяці

Суд продовжив арешт Антоненку в ніч на 17 липня

Печерський районний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка, підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

У ніч на 17 липня арешт продовжили ще на два місяці.

Перед цим арешт продовжили ще одній підозрюваній – волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко. Згідно з рішенням суду, вона залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє

Печерський районний суд Києва продовжив терміни запобіжного заходу підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь, Юлії Кузьменко й Андрієві Антоненку

За кілька днів до цього Апеляційний суд Києва зняв електронний браслет з третьої підозрюваної в причетності до вбивства журналіста – військової медсестри Яни Дугарь. Наразі вона не може спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними й зобов’язана прибувати на кожен виклик слідчого, прокурора або суду.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.

Прихильники підозрюваних у справі Шеремета пікетували Офіс президента – відео
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Прихильники підозрюваних у справі Шеремета пікетували Офіс президента – відео

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