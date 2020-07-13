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13 липня 2020, Київ 14:43
Новини | Події

Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом

Під час акції «200 днів брехні» на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Київ, 4 липня 2020 року

Київський апеляційний суд залишив під арештом Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Антоненко перебуватиме під вартою щонайменше до 23 липня.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 22 травня поліція повідомила, що завершила досудове слідство.

Фоторепортаж: «200 днів брехні». Акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь
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Фоторепортаж: «200 днів брехні». Акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь

У центрі Києва люди зібралися в парку Шевченка, звідки пішли ходою до Міністерства внутрішніх справ та Офісу президента

2 липня Національна поліція заявила, що справа Шеремета готова для передачі до суду.

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.

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