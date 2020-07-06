Суд знову переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка

Київський апеляційний суд 6 липня переніс розгляд скарги адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета.

«Відкладено розгляд апеляційної скарги до 9 липня, 16 години», – зачитав рішення головуючий суддя.

Адвокати Антоненка просили суд долучити до апеляційної скарги доповнення та відеозапис судового засідання попередньої інстанції як доказ процесуальних порушень.

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Крім того, адвокати клопотали про можливість Антоненку перебувати не в клітці, а поруч із ними.

На це прокурори заявили, що не знали про такі доповнення до цього засідання, хоча захист заявив, що направив їх прокурорам у п’ятницю, а матеріали отримав від сторони обвинувачення.

В результати колегія суддів вирішила відкласти засідання, щоб дати стороні обвинувачення ознайомитися з доповненнями до апеляційної скарги. Також судді долучили до матеріалів справи заяви 10 охочих взяти Антоненка на поруки.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 22 травня поліція повідомила, що завершила досудове слідство.

2 липня Національна поліція повідомила, що справа Шеремета готова для передачі до суду.

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.