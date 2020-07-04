Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 липня 2020, Київ 20:08
Фотогалереї

Фоторепортаж: «200 днів брехні». Акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь

У центрі Києва відбулася акція «200 днів брехні» на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Близько тисячі людей зібралися в парку Шевченка, звідки пішли ходою до Міністерства внутрішніх справ та Офісу президента. Під час маршу учасники вигукували: «Свободу політв’язням», «Свободу Кузьменко, Дугарь, Антоненку», «Досить брехні». В акції взяли участь, зокрема, громадські активісти, волонтери, військові, представники правих організацій. Схожі акції заплановані на 4 липня і в інших містах України. 2 липня Національна поліція повідомила, що кримінальне провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета готове для передачі до суду. У відомстві заявили, що з моменту завершення досудового розслідування минуло 42 дні.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG