Фоторепортаж: «200 днів брехні». Акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь

У центрі Києва відбулася акція «200 днів брехні» на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Близько тисячі людей зібралися в парку Шевченка, звідки пішли ходою до Міністерства внутрішніх справ та Офісу президента. Під час маршу учасники вигукували: «Свободу політв’язням», «Свободу Кузьменко, Дугарь, Антоненку», «Досить брехні». В акції взяли участь, зокрема, громадські активісти, волонтери, військові, представники правих організацій. Схожі акції заплановані на 4 липня і в інших містах України. 2 липня Національна поліція повідомила, що кримінальне провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета готове для передачі до суду. У відомстві заявили, що з моменту завершення досудового розслідування минуло 42 дні.