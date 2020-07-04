«200 днів брехні»: у Києві проходить акція на підтримку Антоненка, Кузьменка і Дугарь

У центрі Києва відбувається акція «200 днів брехні» на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько тисячі людей зібралися в парку Шевченка, звідки пішли ходою до Міністерства внутрішніх справ та Офісу президента.

Під час маршу учасники вигукують «Свободу політв’язням», «Свободу Кузьменко, Дугарь, Антоненку», «Досить брехні».

В акції беруть участь, зокрема, громадські активісти, волонтери, військові, представники правих організацій.

Схожі акції заплановані на 4 липня і в інших містах України.

2 липня Національна поліція повідомила, що кримінальне провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета готове для передачі до суду.

У відомстві заявили, що з моменту завершення досудового розслідування минуло 42 дні.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 22 травня поліція повідомила, що завершила досудове слідство.

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.