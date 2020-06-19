Сенцов, Балух та інші колишні політв’язні закликали владу припинити тиск на активістів

У Києві колишні політв’язні закликали владу припинити політичний тиск на активістів. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Прес конференція відбулася в парку Шевченка. В ній брали участь Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Володимир Балух, Євген Панов, Володимир Перлів, Ігор Козловський, Микола Карпюк та Олександр Кольченко.

«Мені б дуже хотілося, щоб наша влада зосередилася нема на переслідування активістів або політиків, а на побудову незалежної судової системи. У нас там дуже великі проблеми, вона майже нереформована. На реформу прокуратури. Вона повинна бути незалежною, але зараз ці процеси зупинилися. На реформу поліції. За шість років змінилася назва, але по суті реформи немає», – наголосив Сенцов.

Учасники пресконференції також тримали банери з закликом звільнити фігурантів справи Шеремета.

20 травня президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції заявив, що зробить кадрові висновки у разі, якщо підозрювані у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета виявляться невинуватими. Він також запевнив, що несе відповідальність як президент за розслідування «справи Шеремета».

22 травня було завершене досудове слідство щодо підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Щодо них було змінено зміст обвинувачення та ймовірні мотиви.

10 червня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва про продовження запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та залишив її під вартою до 24 липня. Раніше 25 травня суд змінив запобіжний захід для іншої підозрюваної у справі – волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тисяч гривень, яку згодом вдалося зібрати. Також 25 травня суд продовжив на два місяці тримання під вартою для іншого підозрюваного у справі Андрія Антоненка (Riffmaster). Арешт йому продовжили до 23 липня.