Генеральна прокурорка розповіла, чому анонсувала підозру Стерненку

Генеральна прокурора Ірина Венедіктова пояснила свою заяву про підозру громадському активісту Сергію Стерненку, після якої він звинувачував її у тиску на слідство.
На прохання журналіста прокоментувати підозру Стерненку під час брифінгу 18 червня Венедіктова сказала, що робила публічні заяви у цій справі, ґрунтуючись на повідомленнях від своїх заступників.
«Про діяльність прокурорів різних рівнів мені доносять не прокурор, який веде справу, а заступник прокурора. І той заступник прокурора, який на той час був куратором цієї вертикалі і відповідав за неї, мені повідомив, що в цій справі, виходячи з експертиз, може бути так. У мене немає підстав не довіряти своїм заступникам, ані колишнім, ані сьогоднішнім», – сказала голова ОГП.
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Вона відмовилася коментувати по суті позицію прокурора Андрія Родіонова, який посилався в тому числі на її заяви, коли відмовився погоджувати підозру Стерненку в умисному вбивстві.
«Якщо прокурор Родіонов робить такі заяви – це його зави», – зазначила Венедіктова.
За словами генеральної прокурорки, напрямок справи Стерненка в її офісі курує заступник Олексій Симоненко.
«Ніхто ні на кого не впливає. Якщо є експертиза, якщо слідчі СБУ побачили докази, прокурори це, як процесуальні керівники, підтвердили і пішли до суду, публічне обвинувачення вже підтримують прокурори», – підсумувала вона.
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Венедіктова також не стала коментувати звіт Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів, пославшись на те, що у справі Стерненка наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, і «будь-яка деталізація, яка буде зараз проголошена генеральним прокурором, зашкодить всім».
У квітні 2020 року в інтерв’ю виданню «Українська правда» Венедіктова повідомляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі», за статтею про умисне вбивство або вбивство через перевищення самооборони.
17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд за клопотанням прокурора.
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких його затримували.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Українська гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим.
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