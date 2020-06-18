Генеральна прокурорка розповіла, чому анонсувала підозру Стерненку

Генеральна прокурора Ірина Венедіктова пояснила свою заяву про підозру громадському активісту Сергію Стерненку, після якої він звинувачував її у тиску на слідство.

На прохання журналіста прокоментувати підозру Стерненку під час брифінгу 18 червня Венедіктова сказала, що робила публічні заяви у цій справі, ґрунтуючись на повідомленнях від своїх заступників.

«Про діяльність прокурорів різних рівнів мені доносять не прокурор, який веде справу, а заступник прокурора. І той заступник прокурора, який на той час був куратором цієї вертикалі і відповідав за неї, мені повідомив, що в цій справі, виходячи з експертиз, може бути так. У мене немає підстав не довіряти своїм заступникам, ані колишнім, ані сьогоднішнім», – сказала голова ОГП.

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Вона відмовилася коментувати по суті позицію прокурора Андрія Родіонова, який посилався в тому числі на її заяви, коли відмовився погоджувати підозру Стерненку в умисному вбивстві.

«Якщо прокурор Родіонов робить такі заяви – це його зави», – зазначила Венедіктова.

За словами генеральної прокурорки, напрямок справи Стерненка в її офісі курує заступник Олексій Симоненко.

«Ніхто ні на кого не впливає. Якщо є експертиза, якщо слідчі СБУ побачили докази, прокурори це, як процесуальні керівники, підтвердили і пішли до суду, публічне обвинувачення вже підтримують прокурори», – підсумувала вона.

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Венедіктова також не стала коментувати звіт Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів, пославшись на те, що у справі Стерненка наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, і «будь-яка деталізація, яка буде зараз проголошена генеральним прокурором, зашкодить всім».

У квітні 2020 року в інтерв’ю виданню «Українська правда» Венедіктова повідомляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі», за статтею про умисне вбивство або вбивство через перевищення самооборони.

17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд за клопотанням прокурора.