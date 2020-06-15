Поліція заявляє про службове розслідування після затримань біля суду в справі Стерненка

Поліція заявляє про призначення службового розслідування за фактом застосування сили працівниками поліції під час затримання правопорушників біля Шевченківського районного суду в Києві, де обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Про це 15 червня інформує відділ комунікації поліції Києва.

У відомстві вказують, що поліцейські затримали п’ятьох людей біля суду. У поліції стверджують, що один із чоловіків спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали поліцейським під час затримання правопорушника і нецензурно висловлювалися.

«Їх доставляють до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація їхнім діям. Окрім того, за фактом застосування сили поліцейськими під час затримання призначено службове розслідування», – ідеться у повідомленні.

Телеканал ZIK заявляє, що 15 червня під будівлею Шевченківського суду, де обирають запобіжний захід Сергію Стерненку, невідомі перешкоджали журналістам цього телеканалу здійснювати свою діяльність.

Поруч із будівлею Шевченківського районного суду, де обирають запобіжний захід Сергієві Стерненку, поліцейські затримали активіста Миколу Виговського, ветеранів війни на Донбасі Олександра Кір'якова та Віталія Овчаренка та ще двох людей.

Представники демонстрантів заявили, що бачили, як поліцейські били ногами затриманого. Депутат Верховної Ради Роман Лозинський, заявив про перевищення влади силовиками, які заважали йому пройти до затриманих. Про це Лозинський сказав у прямому етері Радіо Свобода, на кадрах видно його розірвану футболку.

До Виговського, який перебуває в автозаку, допустили медиків, також до нього пропустили депутата Верховної Ради Ярослава Юрчишина.

Микола Виговський був кандидатом у народні депутати на виборах 2019 року за списком партії «Голос» (номер 64 у списку).

Минулого тижня Служба безпеки України вручила Стерненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу».

Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України. У СБУ наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».