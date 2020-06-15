Прокурор, який відмовився погоджувати підозру Стерненку, дав свідчення в суді

Колишній очільник групи прокурорів у справі Сергія Стерненка Андрій Родіонов дав свідчення в суді, на якому громадському активісту обирають запобіжний захід.

Родіонов підтвердив свою позицію, викладену в листі, який раніше оприлюднив проєкт «Слідство.Інфо». В тому листі він відмовився погоджувати підозру Стерненку в умисному вбивстві, тому що вважав її такою, що «не ґрунтуються на доказах, зібраних у провадженні, а також мають очевидно упереджений характер, необ’єктивні і не відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України».

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Під час свого виступу в суді прокурор вказав також на порушення у тому, як повідомлення про підозру було скероване групі, яку він на той момент очолював. За його словами, в цей період у Офісі генерального прокурора відбувалася реорганізація, тож він працював формально поза штатом. Повідомлення зокрема не містило прізвища самого Родіонова.​

«Було зазначено без прізвища прокурора, який повинен погодити повідомлення про підозру, однак зазначалася вже нова посада. Про що це свідчило? Що одразу і вже попередньо згода, наскільки я знаю, Бозовуляка погодити повідомлення про підозру була. Заздалегідь знаючи, що я старший групи прокурорів, що я маю протилежну думку з цього приводу, тим не менш адресовують людині, яка ще не старший групи прокурорів у процесі. Про що це свідчить? Що вже фактично є втручання в мою діяльність всупереч тій позиції, яку зайняло провадження», – стверджує Родіонов.

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Крім того, прокурор вказав на публічні заяви генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, яка сказала в інтерв’ю виданню «Українська правда», що підозра Стерненку «буде в будь-якому разі».

«Публічні заяви вищої посадової особи Генеральної прокуратури, яка не була ще на той момент у процесі, не була обізнана з матеріалами провадження, якій не доповідалося навіть мною як старшим у групі прокурорів, тим не менш вже зроблені однозначні висновки про те, що буде повідомлено про підозру... В принципі, вища посадова особа, від якої залежить і моя... ну, всі посади і призначення призначаються винятково генеральним прокурором. По суті, я людина, яка в якійсь мірі залежна від її рішень. І це публічно. Як це оцінювати, як не тиск? Власне, з таким повідомленням про загрозу незалежності я й звернувся, це теж детально описано, чому я вважаю, що це зазіхає на мою незалежність як прокурора в процесі», – додав він.

Родіонов, за його словами, звернувся до Ради прокурорів у зв’язку з цим випадком, проте орган не знайшов підтвердження його заявам.

«На жаль, це наша ганьба – це моє оціночне судження щодо діяльності Ради прокурорів. По суті, це такий собі килимок перед дверима, об який керівництво за потреби чи без витирає ноги. Вони захищають кого завгодно, тільки не прокурорів від втручання керівників, а навпаки», – сказав прокурор.

Він додав, що, Рада прокурорів, згідно з її відповіддю, не знайшла підтвердження його заяві.

Присутні в залі слухачі та захист Стерненка зустріли ці слова Родіонова оплесками.

10 червня 2020 року проєкт «Слідство.Інфо» оприлюднив лист Андрія Родіонова до виконувача обов’зків начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Родіонов обґрунтував свою відмову погодити підозру Сергію Стерненку на 13 сторінках, вказуючи на «очевидно упереджений характер» підозри.