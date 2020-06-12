«Справа Стерненка»: у відводі Бугіля відмовлено, під будівлею суду – сутички

Шевченківський райсдуд Києва відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту активіста Сергія Стерненка у відводі судді Володимира Бугіля на засіданні із розгляду питання про обрання запобіжного заходу активістові.

Суддя, який був обраний автоматичною системою для розгляду цього клопотання, заявив, що у його задоволенні відмовлено і відповідна ухвала оскарженню не підлягає.

Після зачитування рішення у залі пролунали вигуки: «Ганьба».

Тим часом під стінами суду між активістами і правоохоронцями виникли сутички. Про те, чи є постраждалі, наразі немає офіційних повідомлень.

Раніше сторона захисту Стерненка наполягала на необхідності забезпечити проходження людей в залу, зокрема і тих, хто заявив про готовність взяття на поруки активіста.

Напередодні Служба безпеки України вручила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу». Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України. В СБУ наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».