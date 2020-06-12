На суді з обрання запобіжного заходу Стерненку заявлено відвід судді

Сторона захисту активіста Сергія Стерненка заявила клопотання про відведення судді на засіданні із розгляду питання про обрання йому запобіжного заходу Шевченківським районним судом міста Києва. Через це наразі оголошено перерву у засіданні.
«Ми вважаємо, що він (суддя Володимир Бугіль – ред.) має конфлікт інтерсів і є упередженим», – пояснив Радіо Свобода рішення захисту сам активіст Сергій Стерненко.
Він додав, що зараз відбуваються спроби забезпечити проходженння людей в залу, зокрема і тих, хто пише заяви про готовність взяття на поруки.
Повідомляється, що біля суду і безпосередньо в приміщенні чергує велика кількість правоохоронців.
Радіо Свобода веде пряму трансляцію події
Напередодні Служба безпеки України вручила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу». Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України. В СБУ наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких був затриманий.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
11 червня 2020 року Сергій Стерненко заявив, що в Службі безпеки України йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. СБУ підтвердила оголошення Стерненку підозри.
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