На суді з обрання запобіжного заходу Стерненку заявлено відвід судді

Сторона захисту активіста Сергія Стерненка заявила клопотання про відведення судді на засіданні із розгляду питання про обрання йому запобіжного заходу Шевченківським районним судом міста Києва. Через це наразі оголошено перерву у засіданні.

«Ми вважаємо, що він (суддя Володимир Бугіль – ред.) має конфлікт інтерсів і є упередженим», – пояснив Радіо Свобода рішення захисту сам активіст Сергій Стерненко.

Він додав, що зараз відбуваються спроби забезпечити проходженння людей в залу, зокрема і тих, хто пише заяви про готовність взяття на поруки.

Повідомляється, що біля суду і безпосередньо в приміщенні чергує велика кількість правоохоронців.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію події

Напередодні Служба безпеки України вручила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу». Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України. В СБУ наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».