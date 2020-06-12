ТСК з нападу на Гандзюк та інших активістів висловилася щодо «справи Стерненка»

Члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років оприлюднили у п’ятницю заяву щодо винесення підозри Сергію Стерненку у вчиненні умисного вбивства.

«Заявляємо про неприпустимість подальшої політизації справ розслідування нападів на Сергія Стерненка. Вчора, 11 червня, Сергію Стерненку була вручена підозра у вчиненні умисного вбивства, яке, на думку Служби безпеки України, сталося в результаті реалізації ним права на необхідну оборону. Посадові особи СБУ, що здійснюють досудове розслідування у цій справі, оприлюднили презентацію, яка в тоні беззаперечної істини стверджує, що Сергій Стерненко є вбивцею. Дії посадовців СБУ є грубим порушенням статті 62 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і є прямим посяганням на презумпцію невинуватості», – йдеться у тексті заяви.

Члени ТСК наголошують, що оцінку подіям, які стосуються «справи Стерненка» має надавати винятково суд, «але аж ніяк не слідчі СБУ».

«Окрім цього, Сергій Стерненко підозрюється у незаконному поводженні зі зброєю у частині незаконного носіння холодної зброї. Проте, вчинення такого правопорушення не може інкримінуватися Сергію Стерненку, адже вилучений у нього ніж, за висновками експертизи, не є холодною зброєю, і вільно продається у магазинах, оскільки є звичайним складаним ножем», – вказують представники ТСК.

У комісії вважають, що спроба притягнення до відповідальності Сергія Стерненка «за сумнівного обґрунтування у поєднанні із відсутністю дій, спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, які причетні до злочинів проти Сергія Стерненка, може вказувати на упередженість та необ’єктивність слідства».

У ТСК закликали Службу безпеки та Офіс генерального прокурора провести комплексний аналіз усіх наявних судово-медичних та інших експертиз у цій справі, уникати тверджень та дій, що порушують презумпцію невинуватості, а отже і права людини, діяти справедливо та неупереджено в межах повноважень, передбачених законом, провести усі необхідні процесуальні дії та спрямувати всі зусилля на встановлення справедливості у цій справі.

Сьогодні о 14:00 в Шевченківському районному суді Києва обиратимуть запобіжний захід активістові Сергієві Стерненку.

Напередодні Служба безпеки України вручила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу». Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України. В СБУ наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».