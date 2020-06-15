Поліція не дозволила «Червоному хресту» оглянути затриманих учасників акції на підтримку Стерненка – волонтерка

Поліцейські не пропустили волонтерів «Червоного хреста» до затриманих учасників акції на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила волонтерка загону на ім’я Валентина.
«Ми їм говорили, що нам потрібно оглянути потенційного постраждалого, бо ми не знали, в якому він стані. На жаль, ми кілька разів намагалися проорватися, нас не допустили. Нас пропустили лише біля машин, коли з одного боку вже відкрили кордон. Тоді ми вже не знайшли там постраждалого», – сказала дівчина.
Вона додала, що поліція не підтвердила волонтерам факт затримання.
«Хлопців забрали за кордон поліції, ми намагалися потім вже до них пройти. Ми сказали: «пропустіть, нам треба оглянути затриманих». Вони сказали «затриманих немає, ми нікого не затримували, нічого не знаємо», – розповіла Валентина.
Водночас пресслужба Національної поліції підтвердила, що поліцейські затримали п’ятьох людей біля Шевченківського районного суду Києва.
Як стверджують правоохоронці, один із учасників «спровокував конфлікт із журналістами». Йдеться про протистояння між громадськими активістами та представниками каналу Zik, який пов’язують із пропросійським політиком Віктором Медведчуком, а також представниками блогера Анатолія Шарія.
«Один із учасників влаштував конфлікт із журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати правопорушника, виникла штовханина. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація їхнім діям», – заявляє пресслужба поліції.
Раніше стало відомо, що поруч із будівлею Шевченківського суду затримали активіста, організатора акції Миколу Виговського. Згодом ветеран бойових дій Віталій Овчаренко повідомив у соцмережах про те, що його і ще чотирьох людей везуть попередньо у Шевченківське відділення Нацполіції.
Поліція також застосувала силу до кількох активістів і намагалася затримати дівчину Сергія Стерненка Наталію Усатенко.
Згодом лідерка партії «Голос» Кіра Рудик повідомила учасникам акції, що Микола Виговський незабаром повернеться з відділку поліції.
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких його затримували.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві.
Українська гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим.
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