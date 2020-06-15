Поліція не дозволила «Червоному хресту» оглянути затриманих учасників акції на підтримку Стерненка – волонтерка

Поліцейські не пропустили волонтерів «Червоного хреста» до затриманих учасників акції на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила волонтерка загону на ім’я Валентина.

«Ми їм говорили, що нам потрібно оглянути потенційного постраждалого, бо ми не знали, в якому він стані. На жаль, ми кілька разів намагалися проорватися, нас не допустили. Нас пропустили лише біля машин, коли з одного боку вже відкрили кордон. Тоді ми вже не знайшли там постраждалого», – сказала дівчина.

Вона додала, що поліція не підтвердила волонтерам факт затримання.

«Хлопців забрали за кордон поліції, ми намагалися потім вже до них пройти. Ми сказали: «пропустіть, нам треба оглянути затриманих». Вони сказали «затриманих немає, ми нікого не затримували, нічого не знаємо», – розповіла Валентина.

Водночас пресслужба Національної поліції підтвердила, що поліцейські затримали п’ятьох людей біля Шевченківського районного суду Києва.

Як стверджують правоохоронці, один із учасників «спровокував конфлікт із журналістами». Йдеться про протистояння між громадськими активістами та представниками каналу Zik, який пов’язують із пропросійським політиком Віктором Медведчуком, а також представниками блогера Анатолія Шарія.

«Один із учасників влаштував конфлікт із журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати правопорушника, виникла штовханина. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація їхнім діям», – заявляє пресслужба поліції.

Раніше стало відомо, що поруч із будівлею Шевченківського суду затримали активіста, організатора акції Миколу Виговського. Згодом ветеран бойових дій Віталій Овчаренко повідомив у соцмережах про те, що його і ще чотирьох людей везуть попередньо у Шевченківське відділення Нацполіції.

Поліція також застосувала силу до кількох активістів і намагалася затримати дівчину Сергія Стерненка Наталію Усатенко.

Згодом лідерка партії «Голос» Кіра Рудик повідомила учасникам акції, що Микола Виговський незабаром повернеться з відділку поліції.