У Запоріжжі вимагали чесного суду у справах Шеремета і «Сармата»

4 липня в центрі Запоріжжя під стінами обласної ради відбулася акція «200 днів брехні» на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, які є підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Учасники акції принесли з собою плакати з написами «200 днів брехні», «Хто насправді вбив Шеремета», «МВС, ви не в той бік воюєте», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Дуже часто у фейбуці і розмовах особистих чую, що суд розбереться. Я розумію, що під моє слово, що вони не винні, ніхто не повірить. Але, люди, нема судів – у нас є каральна система, яка по наказу саджає всіх, кого скажуть, і відпускає так само…Те, що зараз їх засадили – це плювок в очі нам усім. Riff – це наша армія, Збройні сили. Яна – це посестра моя, яка виконувала всі свої обов’язки на передовій. Вона не могла покинути передову – це не захотіла пішла, захотіла прийшла. Вона б ніколи не покинула своїх хлопців, яких можливо завтра, через хвилину потрібно буде рятувати; вона повинна була бути поруч. Юля – це волонтер; це плювок в очі волонтерам, які досі не здалися і допомагають нашій армії», – сказала під час акції ветеран війни на Донбасі Юлія «Білка» Матвієнко.

Також учасники акції принесли з собою плакати з портретами вбитого бердянського активіста, ветерана війни на Донбасі Віталія «Сармата» Олешка і у своїх виступах наголошували на необхідності належного, неупередженого розслідування і судового розгляду в обох резонансних справах.

«За 200 днів, які перебувають за ґратами Riffmaster, Дугарь, Кузьменко не було жодного нормального доказу їх вини, що вони причетні до справи. І є аналогічна справа з нашим побратимом з «Донбасу» «Сарматом», якого вбили у Бердянську, і тих людей, яких майже затримали на місці злочину чомусь сьогодні відпустили. Зараз перебувають на санітарному лікуванні на Азовському морі. Чому так виходить, що бути добровольцем, бути патріотом сьогодні – це злочин? Це питання до чинної влади, до тих людей, яких сюди прислали з Києва. Це питання до президента. Це питання взагалі до діючої системи», – сказав один з організаторів акції Максим Зайченко.

Аналогічні акції «200 днів брехні» сьогодні відбуваються у Києві та низці інших великих міст України.

2 липня Національна поліція повідомила, що кримінальне провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета готове для передачі до суду.

У відомстві заявили, що з моменту завершення досудового розслідування минуло 42 дні.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 22 травня поліція повідомила, що завершила досудове слідство.

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.