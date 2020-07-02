У Запоріжжі пікетували обласну прокуратуру через справу «Сармата»

У четвер, 2 липня, під стінами прокуратури Запорізької області відбувся пікет через справу про вбивство Віталія «Сармата» Олешка. Його учасники вимагали від прокуратури подати апеляцію на рішення Бердянського міськрайонного суду щодо пом’якшення запобіжного заходу чотирьом обвинувачуваним у вбивстві активіста і дати оцінку діям суддів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Відпустили чотирьох учасників вбивства Віталія Олешка під домашній арешт. Хлопці, ветерани АТО спочатку у Бердянську мітингували під судом, вимагали, щоб їх взяли під варту. А коли це не допомогло, то поїхали під Офіс президента. 24 доби там голодують. Вчора я з’ясував, що до сьогоднішнього дня прокуратура не подала апеляцію. Скільки ж можна тягнути?» – розповів один з організаторів акції Анатолій Шевченко.

До пікетувальників на їхнє прохання вийшов прокурор області Володимир Калюга, який повідомив, що наразі згідно чинного законодавства, на етапі розгляду справи у суді не можливо опротестувати пом’якшення запобіжного заходу на етапі. Він також додав, що наразі щодо суддів Бердянського міськрайонного суду ДБР відкрито провадження.

«За чинним КПК, подібне рішення суду не підлягає оскарженню. Єдиний спосіб оскарження подібного рішення – це підтверджено рішенням Конституційного суду від минулого року – це коли погіршується становище обвинувачуваного, і лише стороною захисту може бути оскаржено. Ми позбавлені законної можливості оскаржувати таке рішення. Разом з тим у разі порушення цими особами, що перебувають на домашньому арешті, умов домашнього арешту, обов’язків, покладених судом, прокурор негайно буде ініціювати питання про зміну цього запобіжного заходу. Я цілодобово цікавлюсь у органів поліції як дотримуються умови домашнього арешту», – зазначив Калюга.

Напередодні, 1 липня Запорізький апеляційний суд мав розглянути апеляцію обвинувачуваних у вбивстві «Сармата» Віктора Власюка, Тарасу Мовчану, Артема Матюшина, Денису Зеленкіна, Сергія Смірнова, Руслана Кузнецова, яких Бердянський міськрайонний суд залишив під вартою. Вони просили суд відпустити їх на домашній арешт. Під час засідання колегія суддів у складі В’ячеслава Білоконева, Марини Тютюник і Вадима Рассуждая оголосила про самовідвід через те, що вони були слідчими суддями у справі на етапі досудового розслідування. Наразі суду не вдалося утворити нову колегію суддів і справу направлено до Верховного суду України для визначення іншого суду для розгляду апеляції.

Раніше, дружина вбитого активіста «Сармата» також подавала апеляцію на рішення Бердянського міськрайонного суду. Втім Запорізький апеляційний суд відмовив у відкритті провадження через те, що ухвала Бердянського міськрайонного суду не підлягає апеляції.

Наразі під стінами Офісу Президента України на знак протесту проти рішення Бердянського міськрайонного суду голодує низка побратимів «Сармата» голодує, які планують продовжити акцію до 7 липня. Напередодні, 1 липня, учасники акції повідомили, що були на зустрічі в ОПУ, де їх поінформували про створення при Генпрокуратурі спеціальної групи, що додатково вивчає всі справи фігурантів справи «Сармата», і готує подання до суду про взяття під варту переведених на домашній арешт обвинувачених.

Віталія «Сармата» Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб, чотирьох з них біля Василівки Запорізької області. У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається кілька версій злочину.

У липні 2019 року Бердянський міськрайонний суд почав розгляд справи щодо вбивства Віталія Олешка.

29 травня 2020 року «Громадське» повідомило, посилаючись на адвоката дружини «Сармата», що суд переглянув запобіжний засіб чотирьом фігурантам справи, змінивши тримання під вартою його на цілодобовий домашній арешт. Згодом у пресслужбі Бердянського міськрайоного суду повідомили, що «зміна запобіжного заходу не означає, що підсудні будуть цілком вільні; підсудні перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом, з носінням електронного пристрою».