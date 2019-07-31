У Запоріжжі вшанували пам'ять «Сармата»

Біля Головного управління Національної поліції у Запорізькій області 31 липня відбулася акція вшанування пам’яті ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка («Сармата»). Люди принесли портрети вбитого активіста, а також вшанували його пам'ять хвилиною мовчання.

Учасники акції також підготували звернення до поліції та прокуратури області з вимогою якомога скоріше затримати і притягнути до відповідальності замовників вбивства «Сармата».

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника головного управління Національної поліції Запорізької області Костянтин Гребенюк, що вийшов до митингувальників, повідомив, що не має повноважень коментувати перебіг розслідування, адже справу передано до Києва до Головного слідчого управління Національної поліції.

Раніше цього тижня заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що замовники вбивства «Сармата» наразі відомі і згодом будуть затримані.

29 липня Бердянський міськрайонний суд розпочав розгляд справи щодо вбивства Віталія Олешка. Після заміни двох суддів, що взяли самовідвід, суд продовжив запобіжні заходи 11 обвинувачуваним особам, та призначив розгляд справи по суті на 27 серпня.

Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб, чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. Його затримали в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий із Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається кілька версій злочину.