Двоє суддів у справі про вбивства «Сармата» взяли самовідвід

29 липня двоє суддів з колегії Бердянського міськрайонного суду, що мала розглядати справу щодо вбивства ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка («Сармата») оголосили про самовідвід. Заяви суддів про це було оголошено на початку судового засідання.

Про самовідвід заявила головуюча суддя Надія Дубровська, яка пояснила своє рішення знайомством членів родини з дружиною загиблого. Зокрема чоловік Дубровської надавав їй послуги з ремонту електропроводки, а донька відпочивала на базі, що належить дружині Олешка. Інша суддя Олена Кошова повідомила, що у неї перебуває в розгляді позов до загиблого Віталія Олешка, розгляд якого після вбивства «Сармата» було продовжено для його реабілітації за заявою дружини.

Наразі у розгляді справи щодо вбивства ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка («Сармата») зроблено перерву для визначення нового складу колегії суддів замість тих, що взяли самовідвід.

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Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб –​ чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. Його затримали в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий з Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається кілька версій злочину.