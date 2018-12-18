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18 Грудень 2018, Київ 21:51
Новини | Події

Суд заарештував ймовірного замовника вбивства Олешка на два місяці

Олешка вбили 31 липня 2018 року

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Печерський районний суд Києва заарештував до 14 лютого 2019 року без права застави бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського, підозрюваного у вбивстві бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка («Сармата»).

Бродський у суді наголосив, що не був знайомим із Олешком. Адвокат зазначив, що оскаржуватиме арешт свого підзахисного.

Поліція затримала підозрюваного в аеропорту Харкова 16 грудня.

Віталія Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» біля Василівки Запорізької області було затримано чотирьох осіб.

Наразі керівництво Національної поліції заявляє, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

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У квітні 2018 року Віталій «Сармат» Олешко організував у Запоріжжі мітинг проти голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Учасники акції звинувачували посадовця у занедбанні Молочного лиману, де минулого року внаслідок несвоєчасної очистки русла лиману стався масовий замор риби.

Окрім того, активісти заявляли, що на ремонт дороги Василівка – Енергодар виділили півмільярда гривень, проте ремонт так і не відбувся.

Віталій «Сармат» Олешко також неодноразово публічно виступав з критикою роботи бердянської міської влади.

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