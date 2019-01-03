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03 Січень 2019, Київ 18:35
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Вбивство «Сармата»: головний підозрюваний в організації вбивства залишився під вартою – відео

Вбивство «Сармата»: головний підозрюваний в організації вбивства залишився під вартою – відео
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Головний підозрюваний в організації вбивства активіста й учасника бойових дій на Донбасі Віталія «Сармата» Олешка Михайло Сігіда залишився під вартою – Запорізький апеляційний суд залишив без задоволення його скарги щодо зміни запобіжного заходу. Рішення суду набуло чинності з моменту його оголошення та не підлягає касації. А, отже, Сігіда повернеться до Харківського СІЗО, де перебуватиме до 20 січня – саме тоді завершується термін дії його запобіжного заходу. Його адвокати вже пообіцяли звернутися в Європейський суд з прав людини для оскарження.

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