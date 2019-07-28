Обвинувальний акт в справі про вбивство «Сармата» передали до суду – поліція

Обвинувальний акт стосовно ймовірних виконавців та організаторів вбивства ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка («Сармата») передали до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області, повідомив «Громадському телебаченню» заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

За його словами, перше засідання відбудеться 29 серпня. На ньому, зокрема, вирішуватимуть питання щодо продовження термінів тримання під вартою фігурантів злочину.

Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб –​ чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського – в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий з Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається кілька версій вбивства.