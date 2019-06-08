Радіо Свобода Daily: Після заяв Зеленського і Кучми Генпрокуратура відкрили три справи

ГПУ відкрила 3 справи

Генеральна прокуратура України відкрила три кримінальні провадження після заяв президента Володимира Зеленського та другого президента, представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми, повідомив очільник ГПУ Юрій Луценко у своєму відеозверненні 7 червня.

«Сьогодні я особисто зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом про підготовку до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинених за попередньою змовою групою осіб – це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями», – сказав Луценко у відеозверненні, яке оприлюднене у Facebook.

Він додав, що ще одне провадження відкрите за фактом підготовки до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період проведення антитерористичної операції.

Вибори

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив дев’ятьох членів своєї партії «Українська стратегія Гройсмана», які разом із ним очолять партійний список.

Список партії «Українська стратегія Гройсмана» очолюють:

Лілія Гриневич, міністр освіти і науки

Еміне Джеппар, заступниця міністра інформаційної політики

Олександр Саєнко, міністр Кабінету міністрів

Євген Нищук, міністр культури

Павло Петренко, міністр юстиції

Сергій Марченко, колишній заступник голови Адміністрації президента

Андрій Тетерук, народний депутат від «Народного фронту» і ветеран, який, за словами Гройсмана, відповідатиме за питання безпеки й оборони

Палов Яблонський, секретар Вінницької міської ради

Віктор Єленський, народний депутат від «Народного фронту», заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності

Тим часом, партії «Опозиційний блок», «Наші», «Відродження», «Партія миру та розвитку» й «Довіряй справам» об’єдналися для участі в парламентських виборах, повідомив лідер «Опоблоку» Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook.

А Ілля Кива залишив посаду голови Соціалістичної партії України та приєднався до «Опозиційної платформи – За життя».

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.

І коротко:

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей офіційно покинула посаду голови Консервативної партії. Вона продовжуватиме виконувати обов’язки голови уряду, доки партія не обере нового прем’єра.

Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в районі проведення Операції об’єднаних сил. Він вважає, що обстріли свідчать «про втрату Росією контролю над найманцями» і сподівається, що «російська сторона відновить контроль над цими підрозділами».

Віктор Татьков, колишній голова Вищого господарського суду України часів президентства Віктора Януковича, повернув собі статус судді, а з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт.

Печерський суд випустив з-під варти підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста «Сармата».

Хто поклав око на найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі?

Самостійно добувати нафту й газ у Чорному морі, де є величезні поклади вуглеводнів – це частина стратегічного плану України для зменшення енергетичної залежності від Росії. Для цього Україна в 2011 році навіть закупила дві бурові установки – щоправда, з великою переплатою – більш відомі як «вежі Бойка». Та зрештою їх забрала Росія – разом із анексією Криму. Тож, на сьогодні, в держави немає достатніх власних потужностей для розробки Чорноморського шельфу. Відтак, вона оголосила конкурс на залучення приватного партнера для розробки морської ділянки «Дельфін» – однієї з найбільших газоносних ділянок у Чорному морі. Переможець відбору отримає її в користування на 50 років, щоб заробляти самому й віддавати державі 11% видобутих вуглеводнів. Утім, дослідивши умови конкурсу, «Схеми» виявили, що він може бути «заточений» під одну «проблемну» американську фірму.

Брюссельський блог

Керівники ЄС та НАТО дуже зраділи коли новий український президент Володимир Зеленський вибрав Брюссель для свого першого візиту, пише кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Юзвяк. І колишній комік задовольнив свою аудиторію своїми сигналами щодо західної інтеграції, реформ, уникнення дефолту та боротьбу з корупцією під час дводенного перебування в Брюсселі. Але за посмішками та дружними рукостисканнями все ще панує відчуття невизначеності щодо того, чого очікувати далі в євроатлантичній інтеграції України. Більше про це у статті Рікарда Юзвяка.

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