Британія: Мей пішла у відставку з посади голови Консервативної партії

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей офіційно покинула посаду голови Консервативної партії. Вона продовжуватиме виконувати обов’язки голови уряду, доки партія не обере нового прем’єра.

На посаду претендують 11 членів парламенту, які висунули свої кандидатури для участі у двоетапному процесі виборів, що почнуться 10 червня.

Серед фаворитів на посаду прем’єр-міністра – колишній міністр закордонних справ та відомий прихильник Брекзиту Борис Джонсон.

У квітні 2019 року Лондон від Євросоюзу отримав шестимісячне відтермінування виходу з блоку для погодження угоди з британським парламентом. Новий дедлайн Брекзиту – 31 жовтня 2019 року.

Мей заявила про свій намір піти у відставку після того, як вона не змогла погодити з британським парламентом угоду щодо «Брекзиту» – виходу Великої Британії з Європейського союзу.