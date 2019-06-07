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07 Червень 2019, Київ 13:27
Новини | Суспільство

Татьков повернув собі статус судді та недоторканність, з частини елітних квартир зняли арешт

Екс-голова Вищого господарського суду України за часів Януковича Віктор Татьков повернув собі статус судді

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Віктор Татьков, колишній голова Вищого господарського суду України часів президентства Віктора Януковича, повернув собі статус судді, а з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт. Про це йдеться у сюжеті програма «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Реванш судді Татькова».

​Велика палата Верховного суду 4 червня визнала незаконною і скасувала постанову Верховної ради про звільнення Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України. Рішення Великої палати Верховного суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

Це означає, пояснюють юристи, що суддя таким чином поновився у статусі судді і повернув суддівську недоторканність. Що ускладнить роботу українському слідству – адже тепер для затримання Татькова, взяття його під варту чи арешту їм потрібно буде отримати ще згоду Вищої ради правосуддя – йдеться у сюжеті програми.

4 червня Верховний суд визнав незаконною і скасував постанову Верховної ради про звільнення Татькова з посади судді Вищого госпсуду України
4 червня Верховний суд визнав незаконною і скасував постанову Верховної ради про звільнення Татькова з посади судді Вищого госпсуду України

29 вересня 2016 року постановою Верховної ради Віктор Татьков був звільнений з посади судді Вищого господарського суду України у зв'язку з порушенням ним вимог щодо несумісності. Але він майже одразу оскаржив це рішення парламенту, аргументуючи це порушенням процедури його ухвалення. Зокрема, аргументом захисту було несвоєчасно повідомлення Татьковапро розгляд у парламенті питання про його звільнення і яке, відповідно, розглядалось за відсутності судді та без обговорення. Крім того, адвокати Татькова у скарзі зазначили, що під час голосування окремі депутати и голосували картками відсутніх депутатів, тобто «кнопкодавили».

Віктор Татьков за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках навколо майна та бізнесу. Від жовтня 2016-го Татькова офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

Сам Татьков тепер переховується від українського правосуддя за кордоном: спочатку лікувався у Німеччині, а згодом перебував у Австрії, де навіть попросив політичного притулку.

За клопотанням слідства, численне майно, оформлене на близьких та друзів Татькова було арештовано в рамках кримінальної справи. Про це майно у червні 2018 року вперше розповіли «Схеми» в розслідуванні «Багатий світ».

28 березня 2019 року Подільський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих управління спецрозслідувань Генпрокуратури та передав 143 об’єкти нерухомості оточення Татькова до управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА). За даними Генпрокуратури, тривалий час близькі до екс-судді люди отримували дохід від здачі вказаного майна в оренду в розмірі близько 8 мільйонів гривень щомісяця.

30 травня 2019 року стало відомо, що суддя Подільського районного суду Києва Володимир Гребенюк скасував арешт з частини майна оточення Віктора Татькова – чотирьох квартир, трьох гаражів та нежитлового приміщення в елітному комплексі Києва «Новопечерські липки». Ця нерухомість оформлена на Ольгу Братусь та Бориса Катасонова, батьків оперної співачки Ганни Братусь – подруги родини Татькова.

Подільський райсуд Києва скасував арешт з частини майна оточення Віктора Татькова
Подільський райсуд Києва скасував арешт з частини майна оточення Віктора Татькова

​Підставою для такого рішення, розповіли в ГПУ, стали доводи про те, що власники цього майна начебто мали свої власні доходи, щоб придбати всю цю нерухомість.

Водночас, за даними «Схем» з Державної фіскальної служби, загалом з 1998 року Борис Катасонов заробив 155 тисяч гривень, а Ольга Братусь за цей же період заробила близько 1,3 мільйона гривень. Однак цього все одно не вистачило б для придбання такої елітної нерухомості у Києві – зазначають журналісти. Захисники від коментарів відмовились.

Раніше «Схеми» виявили близько сотні об’єктів в Україні та з десяток в Іспанії, записаних на родичів і незаможних друзів Віктора Татькова, а пізніше у його родини також віднайшли 60 гектарів землі та півдесятка апартаментів в Іспанії.

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