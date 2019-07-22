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22 Липень 2019, Київ 21:10
Новини | Політика

Поліція повторно викликає на допит двох народних депутатів у справі про вбивство «Сармата»

Віталія Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині

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Головне слідче управління Національної поліції України заявляє, що повторно викликає народних депутатів Олександра Пономарьова (депутатська група «Воля народу») і Сергія Валентирова (фракція БПП) на допит у рамках розслідування справи про замовників вбивства активіста з Бердянська і колишнього бійця батальйону «Донбас» Віталія «Сармата» Олешка.

У поліції заявили, що депутатів викликали на допит як свідків у кримінальному провадженні на 20 і 22 липня, однак вони не прибули до ГСУ і не повідомили слідчому «про поважність причин».

«У зв’язку з цим ГСУ повторно викликає двох народних депутатів для проведення допиту 25 липня 2019 року»,– йдеться в повідомленні.

Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб –​ чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського – в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий з Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

У вересні 2018 року в Нацполіції відзвітували: «виконавець дав свідчення щодо замовника, його встановлено і шукають».

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