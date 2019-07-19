Вбивство «Сармата»: поліція викликає на допит народного депутата

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України викликають на допит народного депутата у справі про вбивство активіста з Бердянська і колишнього бійця батальйону «Донбас» Віталія «Сармата» Олешка.

Як повідомляє прес-служба поліції, 19 липня йому вручили повістку в рамках окремо виділеного кримінального провадження щодо замовників вбивства.

Імені депутата в поліції не уточнюють.

«1 липня цього року було завершено розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві громадського діяча Віталія Олешка. Наразі проходить ознайомлення підозрюваних із матеріалами кримінального провадження. До 31 липня обвинувальний акт щодо вказаних підозрюваних буде направлений до суду для розгляду по суті», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця Печерський районний суд Києва взяв під варту до 12 липня підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка «Сармата» Михайла Сігіду.

Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб –​ чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського – в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий з Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

У вересні 2018 року в Нацполіції відзвітували: «виконавець дав свідчення щодо замовника, його встановлено і шукають».