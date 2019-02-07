Аброськін заявляє про затримання підозрюваного в організації стеження та вбивства Олешка

У Львові поліція затримала підозрюваного в організації стеження та вбивства колишнього військового Віталія «Сармата» Олешка, повідомляє перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

У своїй заяві він стверджує, що затриманий – мешканець Дніпра, видавав себе з поліцейського організації «Європол» і раніше служив у батальйоні «Торнадо».

«Останні п’ять місяців він ховався у різних областях нашої країни, постійно змінюючи місце проживання. Але сьогодні був не його день... Відповідальність все ж таки буде нести», – заявив представник Нацполіції.

Віталія Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб –​ четверо з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського – в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон.

За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий з Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

У вересні 2018 у Нацполіції відзвітували: «виконавець дав свідчення щодо замовника, його встановлено і шукають».

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У квітні 2018 року Віталій «Сармат» Олешко організував у Запоріжжі мітинг проти голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Учасники акції звинувачували посадовця у занедбанні Молочного лиману, де минулого року внаслідок несвоєчасного очищення русла лиману стався масовий замор риби.

Окрім того, активісти заявляли, що на ремонт дороги Василівка – Енергодар виділили півмільярда гривень, проте ремонт так і не відбувся.

Віталій «Сармат» Олешко також неодноразово публічно виступав з критикою роботи бердянської міської влади.